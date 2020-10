-Toulouse- A Seysses comme ailleurs, la Police Aux Frontières (PAF) fait son sale taf. 

Mis a jour : le lundi 26 octobre 2020 à 13:40

Mot-clefs: Répression prisons

Lieux: toulouse



Pour rappel : 7 personnes ont été condamnées à 2 mois de prison ferme suite à des tags et des affiches (contre les flics, les juges, les matons, les bourgeois, l'etat, le patriarcat, le confinement imposé...), et pour refus de signalétique et identités imaginaires. Elles sont enfermées à Seysses depuis plus d'un mois maintenant.