-Toulouse- Lettre de 2 personnes de la MAF de Seysses

Mis a jour : le mardi 20 octobre 2020 à 11:27

Mot-clefs: Répression prisons

Lieux: toulouse



Salut le dehors,

On vient d'achever une semaine de flou, d'inquiétude et d'incertitude, par rapport à nos choix (avoir tenu les identités, nié les faits, accepté la compa, refusé l'adn et la signalétique...)

Mais aussi en partie grâce au précieux soutien de l'extérieur, nous tenions à réaffirmer ces choix qui ont été difficiles à prendre à 7 sans communications ni avocat.

Nous ne sommes pas là JUSTE pour des tags et des affiches.

On est là pour nos choix, pour nos idées, parcequ'on est anarchistes, parcequ'on a craché sur leurs gueules jusqu'au bout. Et même si le jugment a été dur, on a rien lâché! Ce n'est pas une injustice à nos yeux parcequ'on ne croît pas en la justice. Quelques soient nos actes, nous ne serons jamais innocentes, ni victimes!

C'est important pour nous de réaffirmer ça parce que c'est important pour nous et qu'en plus, pour la plupart des gens ici, nos actes paraissent absurdes, ce qui rajoute de l'isolement à l'enfermement. D'ailleurs, les juges, les flics et les matonnes le savent très bien, et n'ont de cesse de jouer sur ça.

On espère que cette lettre puisse nous redonner de la force et en redonner à toutes celles qui, peut-être, feraient des choix similaires. A y bien penser, si c'était à refaire, nous referions pareil :)

Encore une fois, contre les juges les flics et les maton-n-es, CREVE L'AUTORITE!!

Aujour'hui, on écrit à 2 mais peut-être bientôt à 7! Big up à nos 5 compagnons, si loin et si proches!