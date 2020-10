Soutien aux grévistes de la Clinique du Parc à Nantes

Mis a jour : le lundi 19 octobre 2020 à 13:02

Cela nous rappelle combien il est important et précieux de nous organiser pour éviter la division, et lutter ensemble !

Jeudi soir, nous étions une trentaine (mesures covid oblige) de personnes présentes pour soutenir les grévistes de la Clinique du Parc à Nantes (en grève depuis plus d'un mois) ainsi que celles et ceux de l'hôtel Ibis Batignolles dont le mouvement dure depuis 15 mois.









La grève de la Clinique du Parc prend fin aujourd'hui suite à la signature d'un accord, et les salarié.es restent soudé.es pour la suite. Quant à la grève de l'hôtel Ibis (CGT HPE), suite à une période de chômage partiel du fait de la crise sanitaire (fermeture de l'hôtel), les femmes de chambres ont repris les piquets de grève cette semaine et sont déterminée.es à aller jusqu'au bout !

Pour suivre les grévistes de l'hôtel Ibis : https://www.facebook.com/CGT-HPE-1303625663038181

Pour les soutenir financièrement : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-de-soutien-a-la-lutte-ibis-batignolles

Merci à toutes et tous d'être venu.es, nous diffuserons des extraits de cette rencontre très bientôt sur nos réseaux!

Tant qu'il le faudra !!

L'annonce de la soirée

Soirée de soutien - jeudi 15 octobre à 19h à B17 à Nantes avec des grévistes de la clinique et des grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles

Contre la précarité, les licenciements, les inégalités, qui touchent davantage les métiers féminisés, soutenons les grévistes ! Si on s'arrête, tout s'arrête !

Inscriptions ici pour participer à l'événement (lien vers le live plus bas) : https://framaforms.org/inscription-soiree-de-soutien-a-la-greve-de-la-clinique-du-parc-1602518044

Après plus d’un mois de grève, le personnel de la Clinique du Parc à Nantes reste déterminé !La Clinique du Parc est un établissement de 50 salarié.e.s spécialisé.e.s dans la psychiatrie et racheté il y a quelques années par le groupe privé Ramsay.

Face à des conditions de travail qui se dégradent :

- Non remplacement des personnels en arrêt

- Sous effectif

- Salarié.e.s multifonction

- Absence de formation

- Salaires trop bas (1 130 euros net mensuels pour une aide-soignante avec 5 ans d’ancienneté et un weekend de garde par mois)



Les salarié.e.s ne lâchent rien et reconduisent la grève.

Soutenons-les !



Venez entendre leurs témoignages et ceux d’autres grévistes dont les femmes de chambre de l’hôtel Ibis

Batignolles à Paris (https://www.facebook.com/CGT-HPE-1303625663038181) et discuter avec elles

jeudi 15 octobre à 19h à B17 (17 rue Paul Bellamy à Nantes)

Mesures covid : inscriptions limitées : https://framaforms.org/inscription-soiree-de-soutien-a-la-greve-de-la-clinique-du-parc-1602518044

Ou suivez la soirée et interagissez avec les grévistes en live sur ce lien : https://www.youtube.com/channel/UC6bYf8_ywocMQRZv-fWEZkA?

Apéro à prix libre pour la caisse de grève : prenez votre monnaie

lien vers la caisse de grève : https://www.cotizup.com/pour-tous-les-collegues-de-la-cliniqueduparc

Ps : prenez vos masques !