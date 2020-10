Projet de port de Brétignolles-sur-Mer et logique citoyenniste

Mis a jour : le lundi 19 octobre 2020 à 13:02

Mot-clefs: Ecologie démocratie citoyennisme

Lieux: brétignolles-sur-mer vendée



C'est bien ça, les élus et associations, pour celleux qui continueraient de s'en étonner, chient dans les bottes des militant.es, et locales/locaux contre ce projet de port, qui se sont battu.es physiquement pendant plus de 5 mois sur et autour de la ZAD de la Dune.





Il n'est pas étonnant que le militantisme citoyenniste fondé sur la négociation et le ''dialogue'' avec les instances d'état, mène évidemment et comme on peut le voir encore ici, à légitimer la violence politique. Tou.tes celles et ceux qui s'opposent à l'imposition d'un pseudo choix pseudo démocratique, à leur vitrine ''apaisée'' du dialogue de salon, ne peuvent ''qu'être condamné[.es]''.



Il n'y a pas de ''dialogue apaisé'' lorsqu'ils s'agit de massacrer nos milieux naturels. Leurs négociations collaborent parfaitement avec la logique du bulldozer liberal selon lequel ''there is no alternative''.



Contre le béton et son monde, il n 'y a effectivement plus d'alternatives : ZAD PARTOUT



Pour plus d'infos sur la logique citoyenniste, lire : ''Des nouvelles de la ZAD de la dune au 30/07/2020'' sur https://laissebeton.org/journal-des-luttes-de-louest-01/911/



Et aussi : https://infokiosques.net/lire.php?id_article=443