Un potager de lutte à Rennes 2

Mis a jour : le lundi 19 octobre 2020 à 13:02

Mot-clefs: Ecologie Resistances lutte étudiant-e-s lycéen-ne-s mouvement

Lieux: Rennes



UN POTAGER DE LUTTE A RENNES2 ! pour une écologie qui organise notre autonomie



Après plusieurs mois de confinement et un étrange été, alors que la crise écologique s'amplifie toujours, alors qu'une crise économique et une pénurie alimentaire se présagent (voir cette très bonne vidéo sur le sujet: https://www.youtube.com/watch?v=1uUAtUu3RCI), il est urgent de revenir à des pratiques plus simples, plus humaines et plus proches des vivants qui nous entourent. Construire ensemble, et dès maintenant, des résiliences & résistances face au système capitaliste qui ravage toujours plus le monde, sacrifiant les plus pauvres sur l’autel du profit et de la croissance !



"Faire du potager une forêt comestible afin de s'étaler sur toute la fac !"