Village du Peuple: un militant pendu à une pelleteuse, puis incarcéré!

Mis a jour : le samedi 17 octobre 2020 à 12:50

Mot-clefs: Ecologie Répression

Lieux: donges



On l'entend alors agoniser pendant que la pelleteuse le tire vers le haut, puis dire « je ne peux pas respirer » plusieurs fois. Il sera finalement descendu en quasi-état d’inconscience au sol. Il reprendra peu à peu ses esprits.



C’est une nouvelle fois un risque énorme que prend la gendarmerie lors de telle intervention, un risque avec la vie. Nous ne sommes peut-être pas passer très loin de la bavure policière.



Mais ce n’est pas le pire pour lui ! La police retient notre camarade en garde à vue depuis maintenant plus de 12 heures. Nous n’avons pas réussi à savoir pour l’instant dans quel lieu il était retenu. Il passera probablement en comparution immédiate demain.



La justice le condamnera-t-elle et non les forces de l’ordre qui ont agi ici en véritables tortionnaires ? Nous donneront plus d’infos dès que nous les aurons.



Courage à toi le malmené puis enfermé ! Nous te soutiendront !