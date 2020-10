URGENT [Rezé] Expulsion en cours à la Commune

Mis a jour : le lundi 12 octobre 2020 à 15:27

Mot-clefs: Répression squat

Lieux: Rezé







APPEL A SOUTIEN : EXPULSION DE LA COMMUNE EN COURS

Le Lieu dit de "la Commune" situé 53 rue de la Commune de 1871 à Rezé est en cours d'expulsion ce matin avec l'aide d'un dispositif des forces de l'ordre impressionnant composé de 7 camions et 3 voitures, au moins, pour quelques artistes et habitants qui tentent de redonner de la vie à un quartier qui n'avait pas de lieu commun et de maison à sa disposition.



C'est une nouvelle fois une initiative populaire, artistique cette fois, qui est balayée du revers de la main par l'intervention des forces de l'ordre et l'expulsion des quelques habitant.e.s qui occupaient le lieu. C'est surtout la prédation du demi hectare par des projets de promotions immobilières qui vient mettre fin à un projet de vie alternatif et essentiel.

Depuis la mi année 2020, l'ancien café concert revit grâce à l'initiative d'artistes. Lieu autogéré, Il est fréquenté par les habitants du quartier et permet de redonner une vie artistique dans cette partie de la ville. Le lieu qui avait connu la chute d'un mur sur le parking du LIDL voisin redoutait une expulsion, qui n'a pas tardée.La campagne de remise à la rue par la Préfecture, avant les mois les plus froids a commencé !

#RéquisitionsPopulaires

#UnToitPourTous

#StopGentrification

Note : ce post publié dans l'urgence sera peut-être édité dans la journée !

source : https://www.facebook.com/lautrecantinenantes/photos/a.250613212194492/731901984065610/