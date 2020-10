Maison GERONIMO : [44 St Nazaire] Pétition et procédure pour le 14 oct.

Mis a jour : le dimanche 11 octobre 2020 à 18:46

Mot-clefs: squat logement

Lieux:



Les occupant.e.s de La maison Géronimo, situé au 33 rue Émile Littre, sont actuellement en procédure.





Le propriétaire en droit des logements occupés : « la silène », a porté plainte pour récupérer "son" bâtiment en vu de le "restaurer" en installant des ascenseurs neufs et en rénovant les balcons.

Sur le papier tout semble positif, mais en pratique cela cache une réduction de la taille des appartements : les T3 et T4 vont laisser place à des T1, T2 et T5.

Certes les anciens occupant du 33, 35 et 37 seront prioritaire pour réinvestir les lieux mais avec une augmentation des loyers de 100 à 150€, tous les actuels locataires n'auront pas les moyens de pouvoir réinvestir l’immeuble.

La maison Géronimo se donne pour mission d'aider les personnes dont les situations sont les plus précaires dans notre société.Mais aussi et surtout, de venir en aide et de trouver des solutions à toute les personnes dans le besoin qui en font la demande.

Nous offrons un toit, de la sécurité, des repas chaud et, le plus important du contact humain et de la chaleur.L’Etat et ses représentants n’étant pas capable d’assurer le secours et la prise en charge des plus démunis sur le territoire nazairien. Si la loi veut nous qualifier de « squatteurs », qu’elle n’oublie pas l’obligation légale pour chaque citoyen de porter assistance à une personne en danger : notre réponse à cette nécessité, à l’approche de l’hiver, est la mise à l’abri de chacun, peu importe son patrimoine, son origine ou son apparence.

Rejoignez-nous !

Aidez-nous !

Communiqué de la maison Géronimo rédigé par le Collectif Résistance



Signez la pétition à la Maison Geronimo, et/ou demandez votre exemplaire à partager.



Accueil de jour et Hébergement d'urgence :

Suite aux intempéries de ces derniers jours et sachant l'hiver approchant à grand pas, la Maison Geronimo est ouverte 24h sur 24h afin de pouvoir accueillir les personnes dans le besoin, ne pouvant avoir accès àux structures régulières pour X raisons, ect.

Des ateliers, des discussions, des débats, des échanges vous attendent à l'accueil de Jour.

La nuit, l'hébergement d'urgence accueil celles et ceux qui cherchent un refuge pour la nuit.



Accueil de jour :

Divers ateliers possible.Distribution de Fruits et de Légumes régulière. Repas et boissons chaudes disponibles.

Compagnon.e.s accepté.e.s si la promiscuité est possible avec leur semblables.



Hébergement d'urgence :

Repas et boissons chaudes disponibles.

Les compagnon.e.s sont acceptés selon les places disponibles et si la promiscuité avec d'autres compagnon.e.s est envisageable pour la nuit.



Programme à venir :

- 10 Octobre : Initiation au jeu de rôle. / Repas communs.

- 11/12 /13 Octobre : Atelier construction / Atelier Banderoles / Aménagement des locaux / Repas communs.

- 14 Octobre : Tribunal pour une possible expulsion.

Nous rappelons que dans sa grande bienveillance, la Silène et Monsieur le maire nous ont coupé l'eau, le gaz et l'électricité.

N'oubliez pas vos bougies, lampes torches, et frontale.

/// Lieu autogéré et non oppressif.

Pas de place pour la xénophobie, le fascisme, le racisme, le sexisme, la Transphobie, la grossophobie ect.

#Geronimo