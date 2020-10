Retour sur la journée de l'audience et la soirée de soutien à Vincenzo à Angers

Mis a jour : le lundi 5 octobre 2020 à 17:38

Signe plutôt positif, le président du tribunal d'Angers a fait en sorte que 50 membres du comité de soutien puissent assister à l'audience. L'audience en elle-même s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble. D'une durée de 3h, elle a commencé par un rapport du président de la cour d'Appel d'Angers très correct. S'en est suivie la plaidoirie de l'avocat général, assez offensive dans sa demande d'application du Mandat d'Arrêt Européen (MAE) tout comme à l'encontre personnelle de Vincenzo, mais comprenant aussi quelques grossières erreurs ayant pu être reprises par la suite par les avocat.es de Vincenzo. Ce sont ce dernier et cette dernière qui ont ensuite plaidé, pointant bien les multiples failles dans la procédure du MAE émise contre Vincenzo, et évoquant aussi directement ou indirectement les problèmes structurels importants que posent le chef d'inculpation mussolinien "dévastation et pillage" et le Mandat d'Arrêt Européen. Le soutien populaire apporté à Vincenzo a lui aussi été évoqué. L'audience a été clôturée après une intervention de Vincenzo sur les conditions de détention en Italie et les mouvements de révoltes récents de prisonniers et prisonnières occasionnés par plusieurs décès causés par l'absence de mesures prises face à l'épidémie de covid-19 dans les prisons italiennes.



Le délibéré sera rendu le 4 novembre à 13h30.



La soirée de soutien à l'Étincelle suivant l'audience aura été une réussite avec près de 200 entrées et une belle somme d'argent récoltée pour le comité de soutien.

Au programme : debriefing de l'audience qui venait de se terminer, discussions et rencontres entre rochefortais.es et angevin.es autour d'un ou plusieurs verres, d'un repas et de concerts.



Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées !



On attend maintenant le délibéré du 4 novembre pour la suite !



Face à la répression, continuons sans relâche à faire fonctionner nos solidarités !