Retour sur la maraude du 25 septembre 2020: TRAUMATISANT... Nantes, 2020!

Mis a jour : le mardi 29 septembre 2020 à 15:41

Mot-clefs:

Lieux:





Les zam's affluent de partout, plus nombreux chaque vendredi! Nous allons manquer de tout: couvertures, vêtements chauds, produits d'hygiène... Désormais des familles entières sont dehors la nuit , avec des loulous en bas âge Le 115 est débordé, rien ne bouge, et l'hiver arrive à grands pas...HELP! et dites le autour de vous, s'il vous plait ... d'autres associations comme UNE VIE SANS FAIM constatent la même chose...