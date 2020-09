Nantes, 11 sept : relaxe du conducteur et comment la police a (encore) gaché la fête

Mis a jour : le dimanche 13 septembre 2020 à 18:09

Tout allait pourtant bien, terrasses remplies et foule qui danse, bonne ambiance. Cette opération très intelligente n'a réussi qu'à créer de la peur, à vider les terrasses et à gâcher la fête. Plusieurs blessés et interpellés. La soirée s'est tout de même poursuivie en free party à l'est de Nantes. Félicitations au nouveau préfet !













LE CONDUCTEUR DU CAMION SONO RELAXÉ, FÊTE À 20H À BOUFFAY



Le 21 juin dernier à Nantes, une fête de la musique contre la répression et en hommage à Steve était empêchée une nouvelle fois par la police : lacrymogènes, grenades, et le conducteur d'un camion sono kidnappé et poursuivi pour « violences ».



Son procès avait lieu cet après-midi. Devant le Tribunal, un gros comité de soutien. Vers 18H, le verdict est tombé : le conducteur est relaxé. Cette opération répressive délirante est officiellement désavouée. C'est l'attaque de la fête de la musique qui est déligitimée.

Ce vendredi soir, grande fête de rue : rendez-vous à 20H à Bouffay pour une déambulation... Et plus si affinités !