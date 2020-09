Mis a jour : le samedi 12 septembre 2020 à 17:03

Fédération CNT des Travailleuses et Travailleurs Territoriaux ON RETOURNE DANS LA RUE ! Communiqué du 7 septembre 2020

Les six premiers mois de crise sanitaire que le monde a connu et qui est toujours encore en cours aujourd’hui, ont démontré l’importance vitale d’un service public de qualité pour la population. En effet malgré l’arrêt total de l’économie pendant plusieurs semaines, tout le monde, du plus riche au plus pauvre, a pu compter sur les travailleu.se.r.s territoriaux de proximité (ramassage des ordures, accueils d’enfants, aides aux personnes fragiles, agents techniques de terrain...).

Pourtant après le déconfinement et la reprise, masquée, de l’économie par les différentes mesures gouvernementales et notamment le Plan de Relance, aucune mesure d’amélioration du service public n’est prévue. Pire, les contre-réformes de la Fonction Publique et de notre système de protection sociales sont maintenues et vont continuer à précariser encore plus nos métiers et nos vies.

Comme toujours, l’État aide le patronat mais n’améliore en rien le sort des travailleu.se.r.s du public (comme du privé). Malgré tout de nombreuses organisations syndicales comme la CNT ne cessent de réclamer des mesures pour sécuriser les parcours de la fonction publique et d’améliorer la qualité de vie des travailleu.se.r.s.

Les mesures concrètes sont connues depuis longtemps :

Titularisation des précaires

Baisse du temps de travail

Dégel du point d’indice de la Fonction Publique

Prise en charge totale par l’employeur des abonnements en transport en commun

La pandémie a montré également le retard sur certaines décisions touchant la protection des travailleu.r.se.s et l’amélioration de leurs conditions de travail :

Prime covid rétroactive effective pour tous les agent-e-s

Retour des congés volés par les employeurs publics

Prime de lavage des masques en tissu devenus EPI comme un autre

Des règles nationales concernant le télétravail (équipement, forfait internet...)

Des masques gratuits pour toute la population

La rentrée sociale s’annonce tendue avec la reprise des journées de contestations des gilets jaunes samedi 12 septembre et une journée de grève nationale le 17 septembre. Bien que notre Fédération soutienne totalement ces deux mobilisations, nous rappelons que seul un rapport de force efficace, donc qui dure dans le temps, peut permettre de renverser la table.

C’est pourquoi nous appelons à la grève générale illimitée afin que les grèves de la semaine rejoignent les manifestations du samedi. Seul notre convergence des luttes sera capable de renverser le capitalisme qui nous brise.

Reprenons nos vies en main !