Rassemblement sur l'ile de Berder contre un projet d'hôtel 5 étoiles

Contre cet immonde projet, de nombreuses personnes et associations se mobilisent. Divers recours ont été déposés par des associations de préservation de l'environnement pour le retarder. Afin de démontrer la réalité de l'opposition à l'hôtel, un rassemblement était appelé ce dimanche 6 septembre sur l’île.



Ce sont plus de 200 personnes qui se retrouvent à 13h30, profitant de la marée basse pour réaliser la traversée jusqu’à l’île. Les prises de paroles, slogans et chants s’enchaînent dans une belle ambiance (on entendit résonner "Giboire salopard !"). Puis balade et pique nique afin de découvrir la beauté de l'Ile de Berder. Tout le monde en sort avec la conviction renforcée que décidément, Giboire et son hôtel de luxe et son parking peuvent aller se faire voir !

Un collectif d'opposition au projet est en train de se former, une page facebook et un site web devraient bientôt voir le jour pour suivre la mobilisation. De futures actions sont en cours de préparation, restez attentif.ve.s !