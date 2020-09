Le naturaliste Pierre Rigaux publie des nouvelles images de déterrage de blaireaux

Mis a jour : le dimanche 6 septembre 2020 à 14:28

Mot-clefs: animaux chasse vénerie

Lieux: hauts-de-france region



Sur ces nouvelles images, on peut observer les chasseurs attraper et tuer deux blaireaux. Ils écrasent longuement leurs corps dans des grandes pinces métalliques, frappent leur tête jusqu’à sept reprises avec une hache et une binette, avant que les animaux ne meurent. On entend également les chasseurs inciter à frapper les chiens qui ne coopèrent pas suffisamment. Pierre Rigaux a obtenu cette vidéo grâce à un lanceur d’alerte infiltré dans le milieu de la chasse, en région Hauts-de-France.

« Les chasseurs font tout pour ne pas montrer la réalité de cette pratique, affirme le naturaliste Pierre Rigaux. Les quelques images qu’ils diffusent habituellement ne montrent jamais la prise de l’animal ni sa mise à mort. » D’où, selon lui, la nécessité de mettre la lumière sur cette pratique, que de nombreuses associations de défense des animaux jugent cruelle. L’interdiction de la vénerie sous terre fait d’ailleurs partie des mesures proposées dans le cadre du référendum d’initiative partagée (RIP) pour les animaux : https://referendumpourlesanimaux.fr/

Attention, certaines des images de cette vidéo sont insoutenables : https://vimeo.com/454047065



Source : https://reporterre.net/Le-naturaliste-Pierre-Rigaux-publie-des-nouvelles-images-de-deterrage-de-blaireaux

Abolissons la vènerie !!https://ava-france.org/notrecause

https://www.france-sans-chasse.org/chasse-france/le-deterrage