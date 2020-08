Droit au Logement : journée de mobilisation à Nantes ce 24/08

Mis a jour : le mardi 25 août 2020 à 15:05

Mot-clefs: logement

Lieux:







Une famille (une mère et ses trois enfants) ainsi qu'une femme seule habitent cette maison depuis plusieurs mois. Le terrain attenant bénéficie d'un bail précaire de la part de Nantes Métropole et est utilisé par les voisins du quartier pour y jardiner. En parallèle, les riverains et membres du collectif du Bois Hardy se mobilisent contre le projet urbain du Bas Chantenay. Une forte solidarité s'est mise en place entre les riverains et les habitants de la maison qui se rendent mutuellement des services.



Profitant de leur absence, la semaine dernière Nantes Métropole accompagné par la Police Nationale a fait murer la maison et y installer une alarme. Aucun commandement de quitter les lieux n'a été envoyé permettant de les avertir. Les habitants se retrouvent a la rue et sont dans l'incapacité de récupérer leurs effets personnels dont leurs papiers administratifs. Cette situation est inadmissible !



Nous demandons la réouverture immédiate de la maison et la signature d'un bail d'occupation entre la Métropole et les habitants.