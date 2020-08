Une personne auditionnée dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à la caserne de gendarmerie de Meylan (38)

Mis a jour : le mercredi 19 août 2020 à 14:55

Mot-clefs: Répression

Lieux: gaillac



Une personne a été arretée dans la rue à Gaillac (81) le samedi 15 âout.

C'était une opération ciblée, suite à un mandat de recherche délivré en janvier 2020 par le parquet de Grenoble.



La personne a été mise en garde à vue à Gaillac et auditionnée par des flics de Grenoble sur:



-son appartenance supposée au milieu féministe et anarchiste.

-l'utilisation de son téléphonne/ses déplacements (bornage téléphonique)

-ses fréquentations et notamment ses liens avec la personne mise en examen pour l'incendie à la caserne Jourdan à Limoges.



La personne est ressortie libre moins de 24h après en ayant rien

déclaré, sans garanties de représentation et peut-être des suites pour

refus de prélevement biologique, empreintes, photos.