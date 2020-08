Mis a jour : le dimanche 16 août 2020 à 15:10

Mot-clefs: prisons

Lieux:



Dans la nuit du 13 au 14 août, un bureau de La Poste à été endommagé à Montreuil au carrefour Paul Signac, lui et ses DAB, avec l'inscription suivante :"La Poste balance des sans-papiers" et "Libérez Carla". En solidarité avec Carla, interpellée à Saint- Etienne et accusée d'avoir attaqué un bureau de La Poste italienne, qui participe elle aussi à l'expulsion de sans-papiers. Elle est retenue à la prison de Fresnes avant son extradition vers l'Italie dans le cadre de l'opération "Scintilla".

Pour notre liberté, attaquons ce monde de prisons.