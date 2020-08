tags sur la poste

Mis a jour : le mardi 11 août 2020 à 17:38

Mot-clefs: prisons

Lieux:



la nuit du 9 au 10 aout, a grenoble, on est alle taguer la poste des eaux claires. On pouvait lire "la poste denonce des sans-papiers", "feu aux cra" "collabos", "carla libera" et "acab".