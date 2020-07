Industrie : Macron crée 78 sites « clés en main » pour finir de tout saccager

Mis a jour : le mercredi 29 juillet 2020 à 15:49

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: bretagne france loire-atlantique pays-de-la-loire







Le 20 janvier dernier au Château de Versailles, le président Macron accueillait lors du sommet « Choose France » 200 grandes fortunes industrielles, dont les PDG de Total, Coca-Cola, Netflix ou encore General Electric. Le projet est simple : les inviter à participer à la « reconquête industrielle » des territoires français en leur offrant douze sites dits « clés en main ». En clair, offrir un « prêt-à-construire » au nom de l’attractivité et de la compétitivité. L'idée est de court-circuiter les procédures environnementales pour permettre aux industriels d'implanter leurs projets rapidement et à moindre coût. Notre environnement est encore une fois bradé aux patrons.



Le nombre définitif de sites et leurs localisations ont été révélés récemment, en juillet. Près de 80 sites industriels « clef en main » sont créés sur le territoire, quasiment un par département. 13 rien que dans l'Ouest de la France ! Parmi ces projet, la destruction imminente de la zone sauvage du Carnet, à l'ouest de Nantes, est un des aménagements vitrine.



Les entreprises pourront bénéficier d’un permis de construire en trois mois et d’une autorisation environnementale en neuf mois sur l’ensemble des soixante-dix-huit sites. C’est-à-dire, une réduction soit par deux soit par quatre du temps normal d’instruction en France. 1,36 milliards d'euros d'argent public sont débloqués pour ce programme « Territoires d’industrie ». Une mesure prévoir de « recruter 1 000 volontaires » : les entreprises recevront une aide publique de 4 000 € pour le recrutement d’un jeune diplômé volontaire « dans un territoire d’industrie ». Bref, tout est scandaleux dans ce projet passé inaperçu.



La liste des projets en Bretagne et Pays-de-la-Loire :



BRETAGNE



- Pôle d'excellence industrielle Rennes La Janais (déjà annoncé en janvier)

- Pôle industriel Pégase

- Atalante Saint-Malo

- ZAE Lavallot Lots 6 I-H-G



PAYS-DE-LA-LOIRE



- Zone industrialo-portuaire du Carnet (déjà annoncé en janvier)

- Parc d'activités des Marches de Bretagne

- Espace Vie Atlantique

- Parc d'activités des Sables d'Olonne Sud



Cet appel est plus que jamais d'actualité. Macron et ses amis patrons sont bien décidés à tout saccager, il faut les arrêter!