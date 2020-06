Appel à soutien de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentours

Mis a jour : le samedi 27 juin 2020 à 19:09

Mot-clefs: logement

Lieux:



Le 8 juillet 2020 la justice rendra sa décision sur l’avenir et le sort réservé aux habitant.e.s et au collectif de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentours. Nous militons à travers le collectif de la Maison du Peuple pour une justice sociale et solidaire. La précarité sociale et économique ainsi que l’indifférence que nous subissons nous ont poussé en novembre 2019, au début de la trêve hivernale, à occuper le bâtiment vide du 37 avenue Albert de Mun. La CARENE, qui est à l’origine de l’action en justice, met en danger le lieu ainsi que nos activités sociales, culturelles et militantes, c’est pourquoi nous appelons les personnes, associations et organisations à nous soutenir en signant cet appel.

Qu’est-ce qu’est la Maison du Peuple ?



La Maison du Peuple est un collectif associé à un lieu.

Le collectif de la Maison du Peuple existe depuis l’ouverture de la première Maison du Peuple, boulevard Maupertuis, par des Gilets Jaunes, le 24 novembre 2018.



Il s’est réuni autour de :

- L’organisation d’assemblées pratiquant une politique participative horizontale et autogestionnaire.

- D’une action sociale et solidaire au travers de l’hébergement de personnes précaires, d’aide administrative,...

- L’organisation d’évènements culturels : projections, débats, concerts, théâtres,...



Lieu d’hébergement, d’entraide et de sociabilité



Une vingtaine de personnes vivent actuellement à la Maison du Peuple, toutes sans logement et en situation de précarité. Elles occupent les appartements de l'immeuble et ont organisé leurs vies dans ce lieu.



Ces habitants et habitantes gèrent un accueil d’hébergement de nuit pour d’autres personnes précaires. Ce sleeping a permis d’abriter pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19 de nombreuses personnes à la rue.



Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire prévue le 10 juillet 2020, nous craignons le retour à la rue des plus précaires. Face à la fin de l’hébergement d’urgence par le 115 à l’hôtel de l’Europe et au foyer Blanchy, nous insistons sur la possibilité d’accueil que permet la Maison du Peuple, indépendante des institutions et des subventions.



Plus largement, dans le contexte actuel de crise économique, la disparition d’une structure d’accueil et d’entraide sur Saint-Nazaire aura des conséquences dramatiques pour les personnes vivant dans le lieu, les rejetant à la rue et à la précarité.



Au cours de nos activités, nous avons travaillé avec plusieurs structures d’action sociale de Saint-Nazaire :

- Le Carillon et Réveillons la solidarité ont assuré la livraison de repas permettant aux personnes hébergées de se nourrir.

- Le 115 nous a adressé des personnes pour l’hébergement d’urgence.

- Le service psychiatrique de l’hôpital de Saint-Nazaire a sollicité la MdP pour l’hébergement d’un de leurs patients en détresse psychique et sociale.

- Nous avons établi des liens avec d’autres foyers d’accueil.

En plus de l’hébergement, la Maison du Peuple a mis en place d’autres activités d’entraide :

- Une friperie permet de trouver des vêtements gratuits.

- Une permanence administrative et sociale organisée par des membres du collectif se tient une fois par semaine. Elle a pour but de répondre à un déficit des missions du service public, dû entre autres à la dématérialisation des démarches administratives, à la réduction des effectifs, et de fait l'absence d'un accueil en bonne et due forme, qui reste indispensable pour répondre aux besoins des usagers. Cette permanence vise à accompagner les personnes dans leurs démarches papier ou numérique, surtout pour les plus démuni.e.s, fragiles et fragilisé.e.s.

- Récupération des invendus alimentaires, dont les produits du marché avec le collectif des Sourie ion Anti-gaspi.

- Organisations d’ateliers de cuisine collective et de repas partagés.

- Récupération de mobiliers pour la Maison du Peuple favorisant l’économie circulaire et le réemploi.

- Création d’une bibliothèque et d’une boite à échanges.

- Mise en valeur du jardin par l’installation de parcelles en permaculture en vue de participer à la production alimentaire de la maison.

- Espace ludique pour l’accueil des enfants.



Par son désinvestissement du financement de la vie associative, l’État a précarisé les possibilités d’aide sociale et cela s’est ressenti de manière criante lors de la crise du Covid-19.



Par toutes ses actions, la Maison du Peuple répond à une urgence sociale et comble le vide laissé par la municipalité et le service public sur les questions de la dignité humaine et du droit au logement.



Lieu d’organisation politique



Le lieu accueille les assemblées générales du collectif de la Maison du Peuple. Elles sont ouvertes à toutes et tous, basées sur une politique participative horizontale et autogestionnaire.



En plus des réunions régulières du collectif, plusieurs groupes y ont tenu et y tiennent leurs réunions, ateliers ou évènements. En cela le lieu est un appui pour développer des échanges d'idées politiques dans une perspective d'éducation et d’organisation populaire :

- Les Amajaunes, qui est un collectif de femmes de la Maison du peuple, a organisé avec des groupes féministes de Saint-Nazaire les différents évènements du week-end pour la journée des droits des femmes du 8 mars, dont une partie s'est tenue dans nos locaux.

- Le collectif Covid-entraide Saint-Nazaire a permis la mise en place d’actions de solidarité pendant le confinement et de réfléchir collectivement à ce qu’il a pu signifier pour chacun et chacune.

Lieu d’évènements culturels

Le bâtiment abrite un ancien cinéma et une salle de karaoké. Des travaux d’aménagements ont permis de les utiliser à nouveau pour l’organisation de différents évènements.



La démarche est de proposer sur Saint-Nazaire une offre culturelle alternative et engagée.



La pratique du prix libre permet à chacun et chacune de venir participer à la vie culturelle du lieu selon ses moyens. La Maison du Peuple est ouverte à toutes et tous sans distinction. Là encore, comme un écho à des promesses politiques d'une culture en accès à toutes et tous que nous mettons directement en application.



Avant le début de la crise du Covid-19, la diffusion de documentaires était hebdomadaire et programmée tous les jeudis soirs. Avec la réouverture des salles, l’activité va pouvoir reprendre pour proposer des films documentaires mettant en valeur des sujets sociaux (enfermement, autogestion,...).



Des concerts sont organisés régulièrement. Les groupes qui s'y produisent viennent de tous horizons (France, Belgique, Australie,...) et valorisent une scène alternative trop peu représentée dans la région.



De nombreuses fresques décorent le lieu. Elles sont l’œuvre de collectifs de graffeurs militants.



Dans l’avenir nous allons permettre à des artistes d’exposer leurs travaux dans nos locaux et d’y organiser des ateliers.

Occupation du bâtiment et réponse politique



En occupant ce bâtiment, nous répondons à une urgence d’hébergement sur Saint-Nazaire.



Il était laissé à l’abandon depuis 2011. Propriété de la CARENE, il n’est pas urgent pour celle-ci de le récupérer étant donné qu’elle possède un parc important de bâtiments vides actuellement. Par exemple, à deux pas de la Maison du Peuple, au 7 avenue Albert de Mun, les travaux de rénovation d’un bâtiment de cinq étages de logements sociaux ont été stoppés depuis plus d’un an, sans reprise depuis, alors que de nombreuses familles auraient pu y accéder. Pourquoi la CARENE et la Silène ne se concentrent pas sur la reprise des travaux de ce bâtiment plutôt que de chercher à tout prix à expulser la Maison du Peuple et ses habitant.e.s ?



Notre collectif a été confronté aux intimidations de la CARENE, de la mairie de Saint-Nazaire et de la police municipale au cours de l’occupation du bâtiment : effraction et intrusions dans le bâtiment, demandes d’entrée sur motifs fallacieux, coupure d’eau et d’électricité, surveillance permanente,...



Ces pressions relèvent clairement de décisions politiques.



Comment les institutions peuvent-elles promouvoir des initiatives citoyennes, la solidarité, le droit à la dignité et aux logements tout en menant une lutte contre un lieu d’hébergement et d’aide sociale ?

Appel à soutien et exigences

Nous appelons toutes et tous, individus, collectifs, associations et organisations de Saint-Nazaire et au-delà, à signer et relayer cet appel pour montrer leur soutien à la Maison du Peuple de Saint- Nazaire et alentours. Nous exigeons :

1 - Le maintien d’une Maison du Peuple autogérée à Saint-Nazaire.

2 - L’abandon des poursuites engagées par la CARENE à l’encontre des actuel.le.s habitant.e.s de la Maison du Peuple.

3 - Que tout projet de relocalisation de la Maison du Peuple soit discuté avec l’actuel collectif.

4 - Qu’en l’absence de solution de relocalisation, le collectif de la Maison du Peuple puisse conserver l’usage de l’actuel bâtiment.



Saint-Nazaire, le 25/06/2020,



Le collectif de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentours

maisondupeuplesn(at)riseup.net