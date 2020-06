Répression contre les anarchistes en Russie.

Mis a jour : le mercredi 24 juin 2020 à 12:41

Mot-clefs:

Lieux:





banderole acroché au local du FSB

Le 17 avril 2020, les anarchistes de Tchéliabinsk (Sibérie), Anastasie Safonova et Dmitri Tsibukovsky ont été arrêté-e-s.

Le couple est accusé de brandir la bannière "Le FSB est le terroriste principal" près de l'adresse du FSB (Service fédéral de Sécurité de la Fédération de Russie) de Tcheliabinsk en solidarité avec la

prisonnier-e-y-s anarchistes.

Illes sont actuellement accusé-e-s d'une infraction pénale pour trouble à l’ordre public avec haine et l'inémitié politiques commises par un groupe de personnes en vu de conspiration préalable.

En février 2018, après avoir placé cette bannière les activistes ont été arrêté-e-s et ont survécu à la torture, mais six mois plus tard, l'affaire pénale a été classée "en raison de l'absence de corps de

déli".

Leur avocat suggère que l'arrestation et la détention pourraient être liées à la pression exercée sur la communauté anarchiste dans son ensemble. Il craint que le FSB n'essaie d'obtenir le témoignage d'autres personnes que des anarchistes Tsibukovsky et Safonova.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) et recorrigée

source: https://zona.media/article/2020/04/17/fsb-chelyabinsk

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }