Bretagne : Marine Le Pen passe en coup de vent à Sein, et repart aussi vite

Mis a jour : le jeudi 18 juin 2020 à 22:20

Mot-clefs: Racisme Resistances antifascisme

Lieux: ile-de-sein



Communiqué de Visa 29 - https://www.visa-isa.org :

En mars 2017, le FN, en la personne de Marine Le Pen, avait tenté de réécrire l'histoire en disculpant la France de la rafle du Vel d'Hiv. Cette nuit du 16 au 17 juillet 1942 où à Paris, 4500 policiers et gendarmes français avaient arrêté plus de 13 000 juifs, qui dans leur grande majorité ont fini déportés dans les camps nazis où ils sont morts.

Aujourd'hui le FN/RN, compte célébrer l’appel du 18 Juin sur l’île de Sein. Ile où en juin 1940, la quasi-totalité des hommes en âge de combattre, avait choisi de partir rejoindre les Forces Françaises Libres en Angleterre. Décidément, de Le Pen père, et ses déclarations selon lesquelles les chambres à gaz étaient un « point de détail de l'histoire », à Le Pen fille, force est de constater que la provocation révisionniste colle aux basques du parti de la haine.

Mais après tout, pour le FN/RN un mauvais coup d'éclat reste toujours un coup d'éclat, et cette fois-ci c’est en salissant la mémoire de la résistance que le FN/RN compte faire parler de lui.

L’entreprise de dédiabolisation entamée par Marine Le Pen est un leurre. Le parti a beau essayer de se donner les apparences d’une organisation sociale et républicaine, ses prises de position d’hier et d’aujourd’hui viennent nous prouver le contraire. Le FN est, et reste un parti raciste et fascisant, fondé par les pires ennemis de l'auteur de l'appel du 18 juin.

Nous ne laisserons pas le FN/RN réécrire l'histoire de cette France qui a combattu l'horreur nazie.