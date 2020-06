Angers - Contre la réintoxication du monde : blocage de Lafarge

Mis a jour : le mercredi 17 juin 2020 à 13:25

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: saint-barthélemy-d’anjou







Une quarantaine d’associations appelaient les habitant.e.s des villes et des campagnes à déterminer et bloquer les projets les plus toxiques sur le territoire. Dans ce sens, de nombreuses actions sont prévue en France aujourd’hui. À Angers, ce sont entre 55 et 60 manifestant.e.s qui ont décidé de bloquer la bétonnerie Lafarge de Saint-Barthélémy d’Anjou dès 6h45 ce matin

Sur Lafarge

L’entreprise, qui produit du ciment et du béton, a été condamnée de multiple fois pour pollution. L’entreprise est aussi accusée d’influencer les décisions sur le marché des crédit-carbones européen, d’avoir formé des cartels économiques et d’avoir financé l’Etat islamique en Syrie, au moment de la guerre civile.