21 juin - Marche en hommage à Steve et Appel à la résistance festive

Mis a jour : le lundi 15 juin 2020 à 13:38

Mot-clefs: Resistances culture anti-repression art

Lieux:



Un an plus tard, aucun donneur d'ordre ou exécutant n'a été jugé responsable. Cependant une enquête a été ouverte contre les participant.es pour violences avec armes (des murs de son ?).









Marche en hommage à Steve Maia Caniço, dimanche 21 Juin à 15H devant la préfecture.



Il y a 1 an, cet homme de 24 ans est porté disparu à Nantes dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, jour de la Fête de la musique. Sa disparition coïncide avec une intervention policière musclée ayant eu lieu sur le Quai Président Wilson. Un mois après, le corps de Steve est retrouvé dans la Loire à quelques mètres de la scène de violence.

L'état en voulant faire taire un peuple qui danse a pousser à la noyade!



Aujourd'hui nous poussons ENSEMBLE la mélodie sur les ondes afin qu'elle résonne dans le monde...

Réunissons nous pour lui rendre hommage mais également soutenir PACIFIQUEMENT tous les combats engendrant les violences policières connues à ce jour.

Alors, préparez vos SLOGANS et votre VOIX la marche doit vivre et vibrer!



La marche se terminera au Quai Président Wilson avec les BPM qui pourrons vous donner l'envie de vous exprimer avec votre corps.



SPOILER ALERT : tu pourras continuer de bouger après l'arrivée au quai...

STAY CONNECTED



Le combat continue et c'est ensemble que nous pourrons faire bouger les choses!



JUSTICE POUR STEVE!

#justicepoursteve