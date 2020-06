Solidarité avec les révoltés de la prison d'Uzerche !

Mis a jour : le vendredi 12 juin 2020 à 19:57

A Tulle, ce 11 juin, a eu lieu le procès contre 8 personnes inculpées pour avoir participé à la révolte de la prison d'Uzerche, le 22 mars 2020. Une bonne partie de la taule avait été détruite et incendiée.

Le procès étant à huis-clos et en visio-conférence, on a pu avoir accès seulement aux infos parues dans la presse, qui indiquent que les réquisitions de la procureure, Agnès Auboin, vont de 3 à 6 ans de prison ferme supplémentaires. Le rendu est prévu pour le 23 juin.

La veille du procès, des distributions de tracts et des collages d'affiches ont eu lieu dans les villes de Tulle et Uzerche.

Des feux d'artifice ont été tirés devant la prison pour exprimer et gueuler toute notre solidarité aux révoltés.

Plusieurs ailes ayant été rendues inutilisables, et pour rétablir l'ordre, 336 personnes avaient été transférées dans d'autres taules. Parmi elles, 45 seront jugées pour cette mutinerie dans leurs 13 autres départements de tranfert.

Liberté pour toutes et tous !

Et que brûlent toutes les prisons !!