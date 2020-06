Opérations répressive dans la Drome

Mis a jour : le mardi 2 juin 2020 à 13:16

Mot-clefs: Répression

Lieux: drome



Le 29 avril, une opération de flics a eu lieu dans un appart et dans un lieu collectif dans la Drome.

Les flics sont venus avec une commission rogatoire émise par la juge d'instruction Celine Lavigne de la magistrature de Grenoble. Elle sert à une enquête qui concerne la Drome, l'Ardèche et l'Isère à propos de la destruction d'un bien matériel survenue à Crest dans la nuit du 11 au 12 avril 2020. Les flics précisent plus tard que c'est l'incendie d'un mac donald.

La commission rogatoire est contre X et n'a pas de date de fin. Elle leur donne le droit de perquisitionner, arrêter, interroger.....Là ou ça leur semble pertinent.

Ils se sont pointés à 6 h et 6h30 du matin

Ils étaient 6 dans l'appartement et une cinquantaine dans le lieu collectif.

Il y avait des gendarmes de base, le PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie), la brigade de recherche, et la brigade cynophile.

Et ils venaient de Crest, Chabeuil, Montélimar, Grenoble, Romans, Taulignan et peut être ailleurs encore.

Ils n'ont rien saisi pour cette enquête, ils ont fouillé, auditionné, relevé des références de matériel informatique et pris beaucoup de photos de différentes choses : casquettes, frontales, trucs affichés, des écrits, allumettes, briquets, marqueurs, bidons d'essence, produits inflammables ...

Personne n'a été embarqué.

Contre toutes les formes de répression

solidarité avec toutes celles et ceux qui la subissent

ACAB !

paru initialement ici :

https://cric-grenoble.info/infos-locales/article/operation-repressive-dans-la-drome-1709