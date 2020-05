Mis a jour : le samedi 23 mai 2020 à 13:00

Mot-clefs: actions directes

Lieux: Bouguenais



Publié par le groupe: Action Directe Anarchiste (ADA)











Visite incendiaire chez un technocrate pollueur : 5 véhicules partis en fumée chez Engie dans la nuit du 21 au 22 mai 2020 à Bouguenais.

Quand l'entreprise Engie ne coupe pas l'électricité pour des impayés, elle continue de nuire à la société et à la planète par bien d'autres moyens dont elle dispose.

On ne veut ni compteurs Linky qui collectent nos données personnelles, ni éoliennes ou centrales nucléaires qui participent à la pollution de la nature et à la destruction de la biodiversité.

Il n'y aura pas de transition écologique sans changement radical.

« La volupté de la destruction est une volupté créatrice. » (Michel Bakounine)

#ADA

https://pastebin.com/raw/hMxRz1n3