Mis a jour : le dimanche 10 mai 2020 à 00:03

Mot-clefs: Economie actions directes coronavirus

Lieux:



Dans la nuit du 8 au 9 mai à Toulouse une caisse d’Epargne a été la cible d’un tag « Macronavirus à quand la fin ? » et les vitres ont été brisées.

« L’effet tunnel est une réaction naturelle liée au stress due à une focalisation du regard sur un point précis comme si on regardait à travers un téléobjectif. »

Les auteures n’auront de cesse de décrire l’attitude provocante et insultante du gouvernement et de sa gestion médiocre de la crise sanitaire et face à la prochaine crise économique ; en guise d’explication qu’ils voudraient absolutoire, ils brandissent un effet tunnel. Pour eux la sortie du tunnel c’était cette nuit la en attaquant la caisse d Epargne. Cette réaction extrême serait donc dut a un contexte de stress extrême .

Et sur le chemin du retour ils auraient même dit « ça fait du bien » ce qui laisse prédire une seconde vague.