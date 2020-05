à toulouse, quelques pneus font pssssssiiiiiit

Mis a jour : le mardi 5 mai 2020 à 16:02

Mot-clefs: contrôle social prisons actions directes coronavirus

Lieux: toulouse



Ce monde nous dégoute. Il était déjà horrible avant et c'est éviden que ça s'empire. Les entreprises et les institutions qui le font tourner et en tirent du bénéf' sont partout. Il y a tellement de raisons de les attaker ! Vu qu'elles mettent des noms sur leurs véhicule pour se faire de la pub, et comme ça peut être discret et pas si compliqué, on a saisi la perche tendu pour envoyer des petites piques pointues (à plusieurs de leurs pneus, pour compliquer le dépannage). Une façon de participer aux différentes colères qui éclatent et nous font kiffer.



Ces voitures/camionnettes appartiennent

-à l'état

-au département

-à Vinci

-à SCS (une entreprise de télé-surveillance)

-à Enedis

-à EDF

-à un fournisseur gaz

-à un installateur de fibre optique, un autre de télécom

-à une entreprise de "Smart solutions pour industriels"

-à une agence immobilière

Pour nous, les liens sont assez clairs entre tout ça pour ne pas en dire plus cette fois :)

Mort à l'état et au capitalisme ("écologique" comme "technologique") !