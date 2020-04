Manifestation le 1er mai à Rennes

Mis a jour : le mercredi 29 avril 2020 à 14:36

« Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai … C’est la condition pour ralentir davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation, et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces ». Ainsi s’exprimait Emmanuel Macron il y a 3 jours…

UN DOUBLE LANGAGE INSUPPORTABLE !

Et en même temps, les dirigeants d’entreprise, particulièrement à La Poste, accélèrent le déconfinement depuis le 14 mars et décident de nouvelles mesures à partir du 20 avril 2020.

À partir du 20 avril 2020, la distribution de plusieurs produits se fera sur 6 jours, notamment la distribution de la presse et celle des « nouveaux services ».

À partir du 20 avril, les facteurs distribueront une journée de plus par semaine (4 jours au lieu de 3)…

À partir du 20 avril, de la même façon, les postiers de La PIC et de la PFC travailleront un jour supplémentaire.

À partir du 20 avril, la direction entend passer de 73 bureaux « prioritaires » ouverts à plus de 300 points de contact ouverts en Bretagne.

À partir du 20 avril, le personnel du centre financier qui travaillait un jour sur 2 par moitié pour éviter la concentration du personnel afin de respecter les barrières sanitaires, va travailler presque tous les jours.

À partir du 20 avril, il y a une augmentation importante du recours à des salariés de filiales (Médiapost) d’intérimaires ou de CDD… car augmenter la fréquence de travail suppose avoir des ressources humaines disponibles. Or plus de 30% des postiers sont absents des services.

Manifestement, pour les dirigeants de La Poste « le confinement le plus strict ne se poursuit pas ». Dès la semaine prochaine, pour des raisons de chiffre d’affaire, ils souhaitent que beaucoup de personnes circulent et viennent dans les bureaux de poste qui sont déjà engorgés…

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL BAFOUEES !

Face à ces changements importants d’organisation la direction de La Poste ne convoque aucun « Comité Technique » compétent. Ce qui est illégal. Aucune ordonnance ne suspend pourtant les instances représentatives du personnel et leurs fonctions.

Face à ces changements importants d’organisation, la direction de La Poste se contente d’informer de manière unilatérale les membres des CHS-CT des établissements en ne respectant aucune règle de fonctionnement de ces instances. Pas un seul ou une seule secrétaire de CHS-CT ne définit conjointement avec le président l’ordre du jour, ce qui en la forme, rend ces séances irrégulières.

Face à ces changements importants d’organisation pour les postiers, il n’y a pas de véritables évaluations des risques professionnelles des postiers qui continuent à travailler… Parfois sans masques comme à la PFC du Rheu.

Le syndicat SUD-PTT a donc demandé le report siné dié des réunions de ces modifications importantes de l’organisation du travail afin que les représentants du personnel évaluent les risques et étudient les mesures à adopter pour préserver la santé des agents. Mais les dirigeants de La Poste sont pressés, très pressés.

MANIFESTATION LE 1 ER MAI A RENNES.

Puisqu’un certain nombre de dirigeants d’entreprise ont décidé de revenir à un fonctionnement « normal » du travail,

Puisque les dirigeants de La Poste ont décidé unilatéralement de ne plus suivre les mesures de confinement et de faire travailler et circuler les postiers dans des conditions quasi-normales,

Le syndicat SUD-PTT considère qu’il faut rétablir les droits des salariés et la liberté d’expression.

Si les travailleurs et les postiers sont bons pour aller en masse travailler, S’ils sont bons pour qu’on leur supprime jusqu’à 10 jours de RTT ou de congés alors ils doivent avoir le droit de manifester le 1er mai, même sous des formes adaptées aux mesures sanitaires nécessaires.

C’est pourquoi nous appelons à manifester le 1er mai 2020.

Rennes le 17 avril 2020