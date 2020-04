Non on s’est pas trompé de cible : social ou pas mort à l’état

Mis a jour : le dimanche 26 avril 2020 à 16:41

Mot-clefs: actions directes toulouse-merdopole-habitat

Lieux: toulouse



Aujourd’hui comme hier, on veut attaquer toutes les composantes de cette civilisation qui nous sont accessibles, de la plus militarisée à la plus « sociale », et que le confinement ne nous empêchera pas de poursuivre nos activités extérieures, que ce soit une promenade diurne pour repérer ou une balade nocturne pour incendier.

Toulouse Merdopole Habitat, comme toutes les autres branches « sociales » du gouvernement n’est qu’un outil de pacification.

On ne veut pas de votre « Etat Social » de merde, on ne réforme pas une prison, on la brûle!

Ne vous inquiétez pas, lors de cette sortie, on était muni.e.s d’une attestation - motif du déplacement dérogatoire : incendier ce monde de merde.

PS :

Cette action n’est rien d’extraordinaire : Sans vouloir rentrer dans les détails pour ne pas alimenter les recherches des enquêteurs de merde, tout ce qui a été utilisé dans cette petite virée se trouve dans toutes les grandes surfaces. Y’a pas besoin de grand-chose : un peu de rage, un peu de repérage, un paquet de précautions et un autre de combustible.

A celles et ceux qui se font expulser, des maisons ou des pays dans lesquelles ielles vivent, à celles et ceux qui sont enfermées dans des prisons - que ce soient des cages ou des emplois – a celle et ceux qui ne se laisse pas confiner, a celle et ceux qui se font tuer pour un bout de papier pas rempli… DETERE - SOLIDARITE & CAPE D’INVISIBILITE !

PPS :

Anniversaire accidentel d’une action :https://attaque.noblogs.org/post/2016/04/30/toulouse-on-en-avait-marre/