Mis a jour : le samedi 25 avril 2020 à 16:50

Mot-clefs: actions directes

Lieux: Bouguenais



Publié par le groupe: Action Direct Anarchiste (ADA)



Brûlons les collabos et brûlons les prisons : incendie d'une remorque Eiffage dans la nuit du 20 au 21 avril 2020 à Bouguenais.









Eiffage n'est qu'une entreprise parmi tant d'autres qui construit d'immenses infrastructures

inutiles partout dans le monde et prend aussi part à le nuire. Mais celle-ci participe

également à la construction de prison et collabore ainsi avec les politiques de répression et

de privation des libertés des États.



« Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison. » (Victor Hugo)

#ADA

https://pastebin.com/raw/m65sGKtE