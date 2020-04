Guerre à la guerre ! En attendant le jour d'après ...

Mis a jour : le dimanche 19 avril 2020 à 16:29

Mot-clefs: actions directes

Lieux: toulouse



Dans la nuit du 14 au 15 avril 2020, l'entrée de la Caisse d'Epargne route d'Agde, à Toulouse a été incendiée.



Pendant que les gens sont enfermés chez eux (quand ils en ont un), qu'il est interdit d'aller se balader à la montagne ou sur les bords des fleuves et canaux, qu'il est répréhensible de s'assoir sur un banc, et que les poches se vident, les banques elles se voient gratifier de plans de sauvetage de plusieurs miliards d'euros.

S'il y a une guerre, c'est bien celle que mène d'insatiables porcs contre le reste de l'humanité.



Il n'y aura pas de fin du confinement ni de jour d'après; pas plus qu'il n'y aura de grand soir. Eux s'organisent déjà, n'attendons pas qu'il soit trop tard pour se rebeller !



Guerre à la guerre !