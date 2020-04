[ZAD de la DUNE] La milice de Bretignolles et reprise des travaux préparatoires en toute illégalité

Mis a jour : le samedi 11 avril 2020 à 19:36

Mot-clefs: Ecologie Répression

Lieux: brétignolles-sur-mer vendée



Bref... Une milice pro port ? Très bien. Sachez qu'en réaction une armée d'écocitoyens pacifiques mais déterminés va déferler sur Bretignolles-sur-Chabot. Vous étiez 70 ? Nous serons encore des milliers, comme début octobre. Et il ne faudra pas s'en plaindre. Tout le monde sait qui sont les responsables, et qui organise ces jets d'huile sur le feu. Personne n'est dupe. Plus d'hypocrisie. Le temps de la dictadémocratie est terminé. Les barons vont sauter. Les citoyens reprennent la main.

Notamment celles-ci, datant du lendemain des expulsion, donc le jeudi 09/04, où la milice chabottienne s'est à nouveau arrogé le droit de sortir du confinement pour se regrouper à plus de deux, me semble-t-il... Faut-il parler du gaspillage des masques portés n'importe comment, et ainsi rendus là complètement inutiles ? Faut il rappeler que les soignants en manquent partout ? Et pour des questions vitales ? Faut il questionner sur cet acharnement sur un véhicule personnel : trous sur le capot fait au pied de biche, vitres latérales cassées, rétroviseurs arrachés et glaces brisées, table en bois fabriquée main à l’intérieur arrachée elle aussi, les 4pneus crevés...

















Brétignolles : reprise des travaux préparatoires en toute illégalité

En marge du démantèlement de la ZAD, les "bénévoles" présents sur place procèdent actuellement à la reprise des travaux préparatoires de déboisement ! La municipalité ne s'en cache pas et l'indique dans Ouest France Saint Gilles Croix de Vie : "les branchages des arbres coupés en septembre pendant les travaux préparatoires vont également être ramassés"



Ces travaux ont pourtant fait l'objet d'un appel d'offre dont le marché a été attribué à une société spécialisée, laquelle est tenue de procéder à l’exécution de ces travaux et d'assurer le respect des normes en vigueur (sécurité, assurance, droit du travail...)

Le cahier des clauses techniques particulières de ce marché public indique explicitement :



"Les travaux de débroussaillage et abattage des arbres comprendront l'enlèvement de tous les éléments végétaux PAR DES EQUIPES QUALIFIÉES, y compris l'extraction des arbres de quelque nature que ce soit et des racines principales ainsi que l’évacuation en décharge agréée de l’ensemble des déchets ou la valorisation par une filière de valorisation adaptée"



Les "bénévoles" non qualifiés, non assurés pour de tels ouvrages procèdent donc en ce moment même sous l'autorité des services municipaux à la réalisation de travaux réservés à l'entrepreneur titulaire du marché et soumis à des conditions strictes d’exécution.



Le Coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) pour cette opération et les autorités préfectorales ont donc été alertés de tout ces manquements aux règles élémentaires. – avec France Nature Environnement Vendée, LPO Vendée, Préfet de la Vendée et La Vigie.