[Zad de la Dune] Evacuation en plein confinement, c'est ACABlant!!

Mis a jour : le jeudi 9 avril 2020 à 17:38

Mot-clefs: Ecologie Répression coronavirus

Lieux: brétignolles-sur-mer vendée



En plein confinement, la ZAD de la Dune a été expulsée ce mercredi 8 avril en début de soirée, à grand renfort de gendarmes, PSIG, hélico et drônes... Nos 15 camarades présent.e.s sur place ont été nassé.e.s dans les champs puis embarqué.e.s vers 18h30 pour contrôles d'identité et sont en train de sortir de différents commissariats. Iels se retrouvent donc à la rue en pleine nuit et loin de tout soutien.

Vers 20 heures, es services techniques de la ville brûlent les cabanes avec toutes les affaires personnelles à l'intérieur!! Les camions aménagés, 4 chiens, 1 chat, 20 poules, 1 canard et Elizadeth notre truie sont envoyé.e.s à la fourrière.

Il est inadmissible de profiter de l'état d'urgence sanitaire pour lancer de telles opérations.