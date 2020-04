Faux amis et vrais opportunistes

Mis a jour : le lundi 6 avril 2020 à 12:50

De la part d’individus ou de groupes (qui plus est à prétention révolutionnaire ou radicale), appeler la population à se confiner chez elle relève du summum de la pensée autoritaire. Il y a d’un côté un aspect citoyenniste mal digéré qui se permet de lancer des injonctions d’enfermement au nom du bien commun à des millions de personnes ( non mais tu t’es pris pour qui ? pour un Etat-bis ? ). Et d’un autre côté une négation absolue des capacités d’autonomie et d’auto-organisation des individus pour prendre soin les uns des autres tout en continuant à œuvrer sans trêve pour la destruction d’un existant mortifère.





Face à toute catastrophe – réelle ou ressentie – , le fait que beaucoup de radicaux soient désormais incapables d’imaginer un autre agir que de balbutier le mot d’ordre impératif de leur ennemi (« restez chez vous»), de lui réclamer une meilleure gestion ou de pallier à ses défaillances sur un mode humanitaire, est tristement révélateur du monde intérieur qui les meut. Un monde identique, ou du moins symétrique, à celui qu’ils prétendaient jusque-là combattre : un monde d’individus transformés en masses à diriger, contrôler et administrer.

Enfin, le fait que ces limitants n’aient pas proposé le Grand Confinement technologisé (avec une stupide analyse quelconque conduisant à prôner cette solution autoritaire de masse) avant que l’Etat ne l’ordonne, mais qu’ils le font volontiers à sa suite, c’est-à-dire dans le sillage des flics et des militaires chargés de l’appliquer, accentue encore leur connivence intellectuelle avec le plus froid des monstres froids. Un choix terrible face à une situation inédite, qui laissera des traces quelle que soit son évolution future (écrasement généralisé ou explosions de rage), puisque nul doute que ces politiciens aujourd’hui en phase avec le pouvoir n’hésiteront pas à tourner casaque si elle venait à s’envenimer.

En voici déjà quelques-unes, non exhaustives.





Solidarité : pourquoi briser le confinement, quand on

peut s’attaquer au paquet de chips ?

« si tu n’as plus rien à regarder sur Netflix (…) On a la solution : reste solidaire depuis ton canapé, donne à la Légal Team ! Et guess what ? Pas besoin d’attestation dérogatoire pour ça ! Tu peux même convertir ton abonnement VOD en don mensuel pour la Légal Team via notre compte xxx (un lien informatique). »

Communiqué Vous êtes confiné.e.s ? Pas la répression ! de la Legal Team Ile-de-France, 29 mars 2020

Désengorgement épidémique : enfin une alternative raisonnable à la destruction des prisons



« Il faut désengorger les prisons…. il est tout-à-fait possible de faire sortir en aménagement de peine à l’extérieur tous les détenus qui purgent une peine de moins d’un an, et ils sont au moins 30000 dans ce cas… Sans compter les fins de peine, les prisonniers en attente de procès et une pensée particulière pour les prisonniers malades et âgés qui sont plus encore exposés à la contagion. »

Annonce de L’actualité des luttes, émission de radio sur FPP (Paris) 1er avril 2020

Spectacle de l’obéissance

« En attendant de pouvoir, toutes et tous, vous retrouver sur ces travées de béton qui nous sont chères… RESTEZ CHEZ VOUS. »

Communiqué Nos soignant-e-s notre force par Red Star Fans/Collectif Red Star Bauer, 31 mars 2020

Anarcho-militaristes embrouillés : produire les armes de l’Etat, oui, mais pas quand y a épidémie

« Dans la situation actuelle de pandémie et d’arrêt de l’économie mondiale, quel est le sens et l’utilité de travailler « comme avant » ? Nous voulons bien aller au travail malgré le risque, mais pour produire du matériel médical, des respirateurs, des lits d’hôpitaux, des masques, du gel, bref des choses réellement nécessaires et socialement utiles. AIRBUS et ses sous-traitants vont-ils continuer à fabriquer et monter du matériel militaire ? »

Tract Travailleurs de l’aéronautique : produire oui mais pour qui ? pour quoi ? par Des travailleurs de l’aéronautique de la CNT-AIT, 30 mars 2020

Opportunisme et récupération de première, une habitude tenace

« La situation sanitaire mondiale ayant interrompu toutes nos habitudes, le film A NOS CORS DEFENDANTS sera projeté en « première » sur Youtube le 4 avril 2020 à 20h15, c’est-à-dire juste après les applaudissements quotidiens en faveur des personnels soignants. »

Communiqué publié sur Paris-Luttes par IanB, 30 mars 2020

Pour un confinement alternatif, mais surtout sans briser

celui de l’État

« Ce guide n’est ni une invitation à accepter le confinement tel qu’il nous est imposé, ni une invitation à le briser. »

4e de couverture du Petit guide des militant·e·s confiné·e·s par Secours Rouge, 26 mars 2020

Pompiers de service : lire comme Macron et renvoyer l’action aux calendes grecques

« « Restez chez vous. […] Lisez. » s’exclame Macron. Eh bien oui, nous allons lire. Non par oisiveté ou par légèreté, mais pour s’armer, préparer le temps d’après, celui de l’action, et pour développer notre pensée critique à l’égard de son gouvernement et des suivants. »

Confiné.e.s dans la métropole : guide de lecture par ACTA.zone, 21 mars 2020

Etatistes en goguette : conseiller le prince pour lui éviter pillages et révoltes des exclus

« Parce que le renforcement sécuritaire et la reproduction désespérée de la normalité ne peuvent être des stratégies valables, nous proposons 5 mots d’ordre autour desquels organiser notre offensive (…) : 1. Revenu de confinement pour toutes et tous [octroyé par l’Etat] / 2. arrêt du travail dans les secteurs non-essentiels [imposé par l’Etat aux employeurs] / 3. Les dispositifs privés de soin (cliniques) et d’hébergement (hôtels, logements vides) doivent être réquisitionnés [par l’Etat]… »

Crise sanitaire : 5 mesures d’urgence par ACTA.zone, 23 mars 2020

Intellectuel dépassé : la fourmi ayant confiné tout l’été…

« il est indiscutable qu’il faut essayer, aussi longtemps que durera la phase expansive de l’épidémie, d’éviter au maximum d’entrer en contact les uns avec les autres en chair et en os… nous pouvons mettre à profit ces moments pour prendre le temps de réfléchir au coup suivant, pour approfondir notre compréhension de l’époque et préparer son dépassement, pour constituer des réserves de colère. »

Article Chers amis…ne nous laissons pas isoler par Serge Quadruppani dans lundimatin, 21 mars 2020