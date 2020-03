AVIS AUX MILITANT-ES

Mis a jour : le lundi 30 mars 2020 à 17:49

Mot-clefs: coronavirus

Lieux:



Vos injonctions permanentes au confinement me font gerber.

Imaginer ce que vous clameriez/avez clamé en cas de guerre, rejoindre l’armée.

Plutôt attaquer tout pouvoir militaire !



Par cet écrit je me désengage officiellement de votre confinement.

Si je m’en réfère non pas à vos dogmes ni à vos catastrophismes, aux statistiques :

" Pour un total de 67,5 millions d’habitant-es (chiffreINSEE), il y a en tout et pour tout

quelques 2000/2500 décès officiels (chiffreARS) liés au Coronavirus ."



Ou 0,00003 % de décès. C’est quand même ridicule d’avoir peur du Coronavirus.



Quiconque prône le confinement seulement et seulement en cas exceptionnel de Coronavirus

participe à l’instauration d’une proto-dictature temporaire.



Vos dogmes, j’en peux plus. Vos réponses toutes faites non plus. Maintenant que vous êtes confiné-

es, au moins vous avez moins à répondre à toutes ces injonctions de vos groupes politiques, alors

parlez-nous un peu de vous !

Gnagna le vous gnagna le nous gnagna le je !