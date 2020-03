St-Nazaire : débrayage aux chantiers de l'atlantique

Mis a jour : le mardi 17 mars 2020 à 20:40

Mot-clefs:

Lieux:



- La vie des ouvriers est-elle moins importante que leurs profits ? -

Ce mardi 17 mars, plusieurs centaines d'ouvriers des chantiers navals de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, ont débrayé. Réunis devant la porte 4 des Chantiers, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent aller travailler alors que le gouvernement appelle à rester chez soi pour cause de pandémie : « on est plus de 10 000 à travailler ici alors que tout le monde se confine ! » La CGT exige la fermeture de la boite : « Tout le monde doit rester à la maison payé à 100% intérimaires et sous traitant compris ! Si nos patrons sont irresponsables pas nous ! »