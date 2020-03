Publier des nouvelles de la zad

Mis a jour : le vendredi 13 mars 2020 à 00:30

Sans l'avoir vraiment formalisé l'équipe du site internet de la zad s'était mis en pause ces derniers mois. Entre la routine, l'ambiance propice aux embrouilles, le travail dégueu d'indymédia nantes qui ne donne plus envie de communiquer, et la baisse du nombre de membres... bref. On s'y remet!

On a toujours été clair qu’on sert à diffuser vers l’extérieurs des textes issus du mouvement d’occupation. Ce site n’est pas celui d’un groupe, d’une pensée politique, on veut continuer ce qui fait son identité depuis sa création : être le porte parole DES voix de la zad, qu’il serve à monter la complexité et la richesse de ce qui s'y vit.

Pour rappel on n’est pas un réseau social, une maison d’édition ou indymédia (on ne veut pas faire d’open-publishing, c’est à dire publier tout ce qu’on nous envoie) : on est un auto-média. On assume de prendre le temps, si besoin, avant de publier un texte, de se questionner… et éventuellement de ne pas publier. On ne veut pas servir de « crachoir à chaud » pour des gens qui ne se seraient pas capables de se parler directement !On va republier régulièrement des articles. N'hésitez pas à visiter régulièrement le site et à consulter son agenda.Enfin,on vous rappelle que la meilleure manière de prendre des nouvelles de la zad sera toujours d'y passer. Plusieurs lieux continuent à faire de l'accueil si voulez venir quelques heures ou quelques jours. Les Rouges et noires font toujours un chantier de maraichage tous les mercredi, de 10 à 18h dans le champ entre les Fosses Noires et les Vraies Rouges, le Taslu, l'Ambazada et la wardine continuent à organiser quantités d'évements, rencontres, etc.On organise des portes grandes ouvertes le 26 avril prochain, réservez la date! Plus d'infos à venir.