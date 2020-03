L'extrême droite violente porte plainte contre la CGT et Nantes révoltée!

Mis a jour : le jeudi 5 mars 2020 à 19:16

Mot-clefs: luttes salariales antifascisme

Incroyable inversion de la part du Rassemblement National à Nantes.

Rappel des faits :

• L’extrême droite multiplie ces dernières années à Nantes, les agressions les plus graves : tentatives de meurtre sur deux adolescents, attaques armées de bar, attaques homophobes, tags nazis, destruction d’une fresque en hommage à Steve …

• A Nantes, le RN est particulièrement fasciste. On y trouve des militants ouvertement néo-nazis et violents. Le directeur de la campagne municipale est d’ailleurs un fasciste notoire, agresseur récidiviste, et amateur de commentaires racistes sur les réseaux sociaux

[THREAD] Municipales à Nantes: des liens entre la tête de liste du RN, Eléonore Revel, son directeur de campagne Wilfried Van Liempd, et le groupe néo-nazi "Arsouille Naoned" ?