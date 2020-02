[Évolutif / Participatif] Bilan Medic du 29/02/20

Mis a jour : le samedi 29 février 2020 à 23:26

Mot-clefs: Répression anti-repression

Lieux:



Publié par le groupe: BAM - Bilans Autonomes Medic



Manifestation de convergence contre les Grands Projets Inutiles et Imposés, à Nantes le samedi 29 février 2020.

- Au bout du cours saint-andré, une personne touchée au mollet par une grenade lacrymogène. Probable hématome à venir.

- Devant la préfecture, au moins une personne blessée à la tête, du côté gauche, après la première charge. Coup de matraque, crâne ouvert, KO momentané.

- Au niveau de la place du cirque, une personne touchée au tendon d'achille. Probablement par un tir tendu de grenade lacrymogène.

- Une personne atteinte à la paupière, à l'arcade et au front par un palet de grenade désencerclante ayant pourtant explosé au sol. Égratinures sans signe de gravité.

- Entre le miroir d'eau et Bouffay, une personne touchée à l'épaule par un tir de grenade lacrymogène.

- Au moins 3 personnes sérieusement atteintes par les gazages, avec de fortes détresses respiratoires.

- Un journaliste renversé par le camion de la BAC, rue du Bouffay. Un des manifestant-e-s qui assistent à la scène est violemment projeté au sol après avoir protesté. Source vidéo : https://twitter.com/Ab7Media/status/1233823042364739584 (Bon, le média en question a l'air de penser qu'il s'agissait d'une manif GJ, mais la vidéo reste explicite).

Total provisoire : Au moins 10 victimes de la police sur cet après-midi. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires ce dont vous êtes au courant (en tant que victime, medic ou témoin), ainsi que les infos que vous pourriez glaner à gauche ou à gauche, afin de regrouper tout ça dans un bilan le plus complet possible et ce hors réseaux sociaux. Cet article sera mis à jour pour chaque info supplémentaire qui parviendra ici.