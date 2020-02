[Affiche] Abattre le pouvoir, c'est notre conspiration de toujours

Mis a jour : le samedi 29 février 2020 à 23:25

ABATTRE LE POUVOIR, C'EST NOTRE CONSPIRATION DE TOUJOURS

Jour après jour, le pacte silencieux avec l'État est renouvelé. Le travail, la consommation, l'obéissance délimitent l'horizon du paysage. Une vie d'esclave, éloignée à mille bornes de toute possibilité d'autonomie. La dépendance de son maître et l'incapacité de réfléchir en dehors des cadres établis par les institutions : des frontières insurmontables. Mille-et-une excuses pour éviter la confrontation bloquent le voyage. Comme le défaitisme et la peur qui tuent l'esprit rebelle et donnent corps à la résignation. Mais vraiment, ça ne sert à rien?

Nous sommes enragées ! Car l'État se construit et se maintient sur le sang et les mutilations de la guerre, sur le massacre des insurgées, l'écrasement de notre intérieur, la dévastation de la planète.

Énervées ! Car le pouvoir se consolide sur la passivité, l'abrutissement et l'acceptation. Sur la reproduction des rapports de domination : ce sont le cannibalisme et l'hypocrisie qui règnent quand les rapports sont fondés sur la coercition.

Et désireuses... Car sur nos yeux brûle l'image d'une vie libre pour tous et toutes. Et alors suivent la conspiration contre l'État, l'action contre l'autorité, le serment de la sédition. Jurer la liberté, sceller le pacte de la complicité. Et dans l'attaque des structures du pouvoir la promesse est tenue : une bouffée d'air, un instant de liberté.Solidarité avec celles et ceux épris de la tentation du déchainement, en Iran, en Irak,

au Chili, a Hong Kong et partout ailleurs.

Une très forte accolade pour les anarchistes à Hambourg actuellement incarcérés et/ou en procès accusés de vouloir accomplir des attaques incendiaires une nuit en juillet 2019, deux ans apres la révolte destructive contre le sommet des puissants du G20.

Vous nous accompagnez sur les chemins de notre insoumission.