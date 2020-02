Rosier 2k20, le film: 

Mis a jour : le lundi 17 février 2020 à 16:37

Mot-clefs: Guerre logement

Après Bison Fûté, Lama Faché, divers coups de pression pour ceci ou pour cela, l'enlèvement et torture de A., les Domaines Libérés 1 2 et 3, voici le film du débarquement au Rosier, en plein 2020, par plein de têtes qu'on saura identifier et jamais oublier!