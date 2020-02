appel aux collectifs et militant·e·s pour une belle manifest'action le 29 Février à Nantes

Mis a jour : le vendredi 14 février 2020 à 12:52

Mot-clefs: Ecologie Resistances aéroport notre-dame-des-landes

Lieux:



Dans la perspective de la manifest'action prévue à Nantes le 29 février en vue de la lutte contre les GPDII et la bétonisation du monde (toutes les informations ici : https://laissebeton.org/manifestaction-du-29-fevrier/) , nous nous sommes réuni.e.s ce week-end du 8/9 février à Rennes. Le prochain temps de préparation est prévu le 22 février à Nantes. Voici quelques propositions de ce que vous pourriez faire si vous souhaitez contribuer à votre échelle à l'organisation et la réussite de l'événement.





Il y a deux domaines principaux au sein desquels s'impliquer : la communication et la logistique

La communication

Parlez-le plus possible de la manifest'action autour de vous à titre individuel (dans vos cercles militants, à vos collégues, comme en repas de famille) ou collectif (lorsque vous intervenez quelque part ou dans les médias et réseaux sociaux)

Les infos sur l'événement sont mises en ligne régulièrement sur la page dédiée (https://laissebeton.org/manifestaction-du-29-fevrier ) du site laissebeton.org et sur Facebook https://www.facebook.com/events/856665098088105. Partagez les et invitez-y les personnes que vous connaissez.

Dites nous si vous souhaitez figurer comme collectif organisateur ou appelant à la manifest'action sur le blog laissebeton ou sur Facebook.

Différents supports de diffusion sont disponibles sur la page du 29 sur le site laissebeton.org :

- L'affiche pour le 29 février, diffusez/affichez là partout ! ????

- Un flyer à imprimer / diffuser autour de vous ou en manif

- Un appel public à diffuser

- Un communiqué de presse pour relayer l'info dans les médias autour de vous (à venir très prochainement)

Proposez des temps d'échanges ou des points presse pour discuter de cette convergence régionale dans votre territoire !

Rapprocher vous des collectifs organisateurs proches de chez vous (liste sur le site laissebeton) ou d'autres collectifs pour vous organiser pour la com' locale !

La logistique

Proposez ou demandez un hébergement militant via ce formulaire https://airtable.com/shr0lIS9oBWLT7nkT

Un framacalc (https://lite.framacalc.org/9ex5-tu3mq06sqa) est disponible pour vos recherches de covoit', n'hésitez pas à proposer localement un point de rendez-vous covoiturage !

La manifest'action se déroulera en deux temps sur lesquels il y a différents besoins :

1. Un pique-nique - village des luttes au miroir d'eau

Pour cela, nous invitons chaque collectif qui le souhaite à y tenir un stand et à ramener le matériel léger nécessaire pour celui-ci (table, pancarte, documents...) Tenez nous au courant de votre présence à laissebeton@riseup.net si vous pensez venir et tenir un stand pour votre collectif. (il n'y a pas d'inscription obligatoire pour les stands, mais ça nous aiderait à mieux organiser le village des luttes! ;) )

Différentes cantines seront présentes, n'hésitez pas à proposer à des cantines autour de vous de venir !

On souhaite proposer une cantine collective de la convergence pour alimenter une caisse commune des luttes (antirep), pour cela nous recherchons un barnum et des tables,

Nous recherchons une sono pour les prises de parole et la musique ainsi que des camions pour amener du matériel (contactez nous via laissebeton@riseup.net)

2. Une déambulation carnavalesque et festive dans Nantes (infos à retrouver sur le site laissebeton)

Ramenez banderoles, pancartes, « caddies-chars », mascottes, totems, effigies des bétonneurs locaux ...

Venez déguisé·e·s sur les thèmes de la nature ou de la bétonisation ou avec des références à vos luttes si vous le souhaitez,

Venez avec vos initiatives d'actions au miroir d'eau ou ailleurs dans Nantes pour animer l'après-midi (n'hésitez pas à nous en faire part si vous le souhaitez via laissebeton@riseup.net )

Proposez aux fanfares et batucadas autour de vous de venir animer la manif'

N'hésitez pas à relayer cet appel autour de vous!

On vous en dit plus très vite sur le dernier temps d'organisation le 22 février à Nantes, sur les détails de la manifest'action et du programme du reste du week-end.

Si vous n'êtes pas encore sur le framateam « luttes ouest » (outil web permettant de nous organiser entre les week-ends de prépa de la manif et pour l'après 29), n'hésitez pas à le faire pour retrouver toutes les infos et prendre part à l'organisation. Contactez nous si vous souhaitez le rejoindre.

On compte sur votre soutien, et on vous dit à très vite !