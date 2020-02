SurfPark, StopCarnet, projet d’E.leclerc, Usine à bitume,… Multiples projets destructeurs dans le Pays de Retz - infos et appel à soutien !

Mis a jour : le lundi 10 février 2020 à 09:23

Mot-clefs: Ecologie Resistances artificialisation

Lieux: loire-atlantique



Ces derniers temps, pas mal de nouvelles importantes concernant les projets destructeurs du Pays de Retz et un gros appel à soutien et à rejoindre la résistance au vu de l’avancée de certain des projets !





-> Projet de Surf Park de Saint Père en Retz

Grâce à la mobilisation que nous avons lancée depuis Décembre 2018 contre le projet de Surf Park à Saint-Père en Retz et aux différents collectifs/assos qui ont rejoint la lutte, le projet a reculé en termes d’échéances de travaux (prévus à l’origine cet hiver, repoussé maintenant vraisemblablement en 2021).

Mais les porteurs de projet restent malgré tout déterminés à continuer leur projet insensé, ont acquis les terrains, trouvé les investisseurs et n’ont aucune gêne pour pondre un communiqué de presse mi-Janvier dégoulinant de greenwashing et se servant du handicap comme argument pour le projet !

Les copains et copines du collectif Nantes contre le Surf Park organisent une soirée-discussion autour du projet le 14 Février, l’occasion de rejoindre la résistance !

->Projet de zone industrielle du Carnet (110ha)

Foreuses repérées sur le site du Carnet (Frossay) !

A quelques kms du projet de Surf Park, le projet d’extension des activités industrielles du Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire sur 110ha de zone naturelle et submersible, faisant partie des 12 sites industriels clés en main offerts par Macron aux multinationales du monde entier le 20 Janvier à Versailles, est déjà bien avancé !

Les premiers travaux (remblaiement avec 500 000m3 de remblais des 110ha du projet !) sont prévus fin 2020, mais des sondages préliminaires commencent à avoir lieu. Et le projet commençant tout juste à être connu des habitant-e-s depuis le lancement de notre mobilisation en Décembre 2019, nous aurons besoin du plus de monde possible sur place pour résister à cela !

Rejoignez le collectif Stop Carnet et écrivez leur à stopcarnet@retzien.fr , votre soutien même de loin va être vital contre ce projet porté par l’Etat, les collectivités locales et nombre d’autres acteurs puants dont ENGIE, TOTAL, CARGILL, YARA, GENERAL ELECTRIC membres du Grand Port !

Mobilisation importante sur le site le dimanche 5 Avril, on compte sur vous pour être présent-e-s !En 1997 la lutte contre le projet de Centrale Nucléaire du Carnet a été remportée en préservant ce site sauvage en bord de Loire, remportons à nouveau la bataille !

-> Projet d’E.leclerc à Sainte-Pazanne

Plus rien n’empêche la construction d’un E.leclerc sur 8ha de terres agricoles à Sainte-Pazanne !

Le dernier recours en justice contre le permis de construire du groupe E.leclerc a été débouté. Seule une décision concernant l’autorisation de commerce est en attente, mais théoriquement les travaux de destruction des terres agricoles et bétonnisation pourraient commencer dès maintenant ! Rejoignez le collectif L’Avenir est dans le Pret’z qui s’était monté suite à notre alerte et mobilisation sur ce projet en mai 2019, leur contact : lavenirestdanslepretz[at]net-c.fr.

Nous ne laisserons pas passer cet énième projet de centre commercial dans le 44, département qui détenait déjà il y a quelques années le record de grande surface par habitant en France !

-> Projet d’usine à bitume inclus dans un projet de ZI de 66ha à Bouguenais

Une association StopUsinesBitume s’est très rapidement créée en opposition à cet énième projet industriel dans le 44.

Le projet en est encore au stade des études mais n’hésitez pas à les rejoindre !

Leur site internet :

https://www.stopusinesbitume.fr/





-> Projet d’un Super U et d’un grosse unité de méthanisation à Machecoul

Le projet de Super U, inclus dans un vaste projet de zone commerciale sur 13ha de terres agricoles en partie inondables, est heureusement à ce stade bloqué par le département sur les travaux de la départementale annexe nécessaires à la poursuite du projet. Mais le projet n’est pas abandonné pour autant, on reste vigilant-e-s sur ce dossier et malheureusement aucun collectif ne s’est encore créé à Machecoul contre ce projet !

Le projet de grosse unité de Méthanisation dans cette même commune (faisant partie d’un vaste plan de méthanisation industrielle sur plusieurs sites des Pays de la Loire au nom de la transition énergétique) est par contre bien avancé… et idem pour l’instant aucune opposition à ce projet ! Tandis que les dernières études scientifiques et constatations de riverains sur des unités en place en France montrent les ravages de la méthanisation industrielle !

-> Projet de Grand Contournement Routier de Nantes (+ de 480ha !)

Vous avez entendu parler de ce projet là ? Sans doute pas car le département 44 n’en fait pas la pub (surtout avec son objectif affiché de zéro artificialisation nette, une vraie escroquerie au passage !)… Le fait même qu’il se déroule par tronçons sur environ 30 années n’aide pas à connaître ce dossier majeur de destruction du territoire !

Plusieurs tronçons ont déjà été achevés (dont un dans le Pays de Retz), plusieurs sont en cours (dans le Vignoble notamment) et d’autres en phase de projet. A terme, deux nouveaux ponts sur la Loire de prévus (dont un près du projet industriel du Carnet !) et plus de 480ha au minimum de bétonnisation supplémentaire dans le 44 !

Les copains et copines du collectif Laisse Béton Vallet qui luttent contre un projet de zone commerciale dans le vignoble Nantais vont surement s’en occuper dans leur secteur et nous appelons tous les collectifs/assos du 44 engagées sur l’écologie et le climat à s’emparer de ce dossier majeur !

_________________

Au niveau du collectif Terres Communes, au vu de l’importance du projet du Carnet en termes d’impacts, de son inclusion dans des problématiques plus larges (destruction de la Loire et de sa biodiversité, plan massif de ré-industrialisation, enjeux derrière le porteur de projet GPMNSN,…) et de l’urgence d’y résister, nous allons nous concentrer sur ce dossier, mais nous vous encourageons à rejoindre et multiplier multiples fronts contre tous ces projets mortifères ! Nous ne pourrons pas y résister sans votre soutien massif et déterminé !

-> Infos complémentaires

Nous avons établi une carte des projets inutiles du « grand ouest » en Octobre 2019 où vous pourrez retrouver tous ces projets inutiles. La carte va maintenant être gérée par la convergence des luttes contre les projets inutiles du grand ouest, alors n’hésitez pas à envoyer un email à

laissebeton@riseup.net si vous souhaitez signifier un projet destructeur qui ne serait pas dessus.

Retrouvez également ici le listing infini des projets destructeurs de Loire-Atlantique (écrivez-nous à terrescommunesretz[at]gmail.com pour nous signifier un projet que nous aurions oublié)

_________________

Et le 29 Février à Nantes, soyons nombreux et nombreuses à converger contre ces multiples projets participant à la mise en péril de notre avenir et du vivant !

Extrait du 1er Appel à venir à la manif du 29 Février :

» À se rendre compte qu’il est possible de sortir de cette » CULTURE DE L’EGOISME » qu’on nous inculque ! En agissant TOUT DE SUITE, MAINTENANT et TRES CONCRETEMENT contre les multiples PROJETS INDUSTRIELS qui finissent de DETRUIRE ce qu’il reste de ruralité dans nos territoires désertés, VICTIMES DES METROPOLES ; en agissant LA, TOUT DE SUITE, COLLECTIVEMENT face aux catastrophes actuelles (Australie, Amazonie, Afrique : la planète toute entière !), en luttant contre ces projets de CROISSANCE ECONOMIQUE MORTIFIERE ! «

Alors rejoignez les collectifs/assos existantes, créez-en d’autres, prenez des initiatives contre ces projets, créez des liens, tractez, organisez des soirées-discussions, organisez des actions, bref, bougeons-nous car c’est maintenant ou jamais !