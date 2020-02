Un administrateur de la page Bretagne Noire convoqué au tribunal correctionnel de Brest

Mis a jour : le lundi 10 février 2020 à 09:36

Mot-clefs: Médias Répression

Lieux: Brest



APRÈS LA CENSURE, LE TRIBUNAL ! Nous étions inquiets de la dérive totalitaire du pays, avec des restrictions de liberté de toute part, et notamment du côté des médias et de journalistes indépendants. De nombreuses pages ont ainsi été censurée à plusieurs reprises sur Facebook ou Twitter.





Cela fait maintenant un petit moment que la page ne propose plus de publications. Nous tenions à vous en expliquer la raison ...



Mardi 14 janvier 2020 était convoqué en gendarmerie le fondateur/administrateur de la page pour le motif suivant :



-> Provocation non suivie d'effet au crime ou délit par parole , image ou moyen de communication au publique par voie électronique



Lors de l'audition , les choses se clarifient , je suis bien convoqué par rapport à la page Bretagne Noire ... 12 publications sont alors présentées pour justifications . En soit rien ne m'inquiétant vraiment , la démarche de Bretagne Noire est certe militante , mais nous développons la page sur un axe culturel et artistique, mettant en avant des citations et des photographies ...



Il n'aura fallut que trois jours seulement pour me remettre une convocation au Tribunal Correctionnel de BREST pour le motif :

"Délit de provocation publique non suivie d'effet en appelant directement à commettre des infractions d'atteinte volontaire à la vie définies par le livre du code pénal"

*Convocation le mardi 03 mars 2020 à 13h30 ?



Vous savez maintenant la raison de notre absence . Nous nous sommes accordé un délai de réflexion quant à la continuité de la page , nous vous tiendrons informé dans les prochains jours