Nantes : L’Économie Règne En Maîtresse

Mis a jour : le samedi 8 février 2020 à 12:21

Mot-clefs: actions directes réforme_retraites_2019

Vers 16 h 30, alors que la tête de liste tenait une réunion avec des colistiers et son équipe de campagne, une douzaine d’individus, garçons et filles, ont soudainement bombé et tagué la façade du local, situé rue Voltaire dans le centre de Nantes. Un slogan, écrit sur des feuilles en papier, et collées sur les vitres, détourne l’acronyme LREM : « L’économie Règne En Maîtresse ». Ou encore les tags, « LREM au sol » et « Macron démission ».

[…] Ça a duré 5 minutes. Ils ont essayé d’entrer de force, mais nous avons réussi à fermer la porte à clé. »