Fascisme à Nantes, riposte féministe

Très vite, des actions ont été mises en place. Parce que le fascisme n'a pas sa place à Nantes, une riposte à plusieurs échelles a été menée.

Des tags antifas et féministes ont repris leur place à l'université. La lutte antifasciste et anti patriarcat ne peuvent pas être dissociées, et nous lutterons toujours dans cette dynamique intersectionnelle.

Le lundi 27 à 12h, un rassemblement contre l'extrême droite a été organisé par Sud Éducation 44 devant le pôle. Il a réunit étudiant.es, syndicats et professeur.es.

Mais cette semaine à Nantes, les fafs ont voulu redoubler de visibilité.

Hier soir, mercredi 29 janvier, un rassemblement anti-PMA prenait place devant la préfecture. Sous couvert de "questionnement bioéthique", le mouvement anti PMA lancé à Nantes par la Manif pour tous n'est qu'un relent d'homophobie et de sexisme. Leur rendez-vous n'a heureusement attiré qu'une petite trentaine d'activistes gâteux, et une quinzaine de fafs cagoulés. Côté riposte antifasciste, une centaine de camarades étaient présents.

La police, également sur place, a comme à leur habitude protégé les fachos. Jusqu'à les escorter à la fin du rassemblement. Une mob plus deter a suivi, mais la flicaille a blessé des camarades et procédé à une interpellation.

Le CAFN condamne le fascisme, et toutes les oppressions qui en découle. Nous saluons les initiatives populaires, révolutionnaires et antifascistes. Et nik Arsouille