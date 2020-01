Procès résidences secondaires : Solidarité avec la militante de Dispac’h !

Mis a jour : le lundi 27 janvier 2020 à 00:23

Mot-clefs: Répression urbanisation logement tourisme

Lieux: Lorient







Jeudi 19 septembre 2019 était convoquée au commissariat de Lorient une de nos camarades concernant des tags contre la spéculation immobilière et la part trop importante des résidences secondaires en Bretagne.

Depuis une dizaine d'organisations bretonnes et internationales ont témoigné de leurs soutiens à notre camarade, ainsi que des personnalités politiques et culturelles. Ces témoignages de soutiens sont très importants en vue du procès qui se tiendra le 12 février 2020 à Lorient. N'hésitez pas à envoyer vous aussi un mail de soutien sur notre page Facebook ou à cette adresse dispachbzh@riseup.bzh, d'une part pour condamner le caractère excessif de la répression qui s'exerce contre cette militante de Dispac’h, d'autre part pour témoigner de votre solidarité à notre collectif et aux messages que nous portons pour l’émancipation du peuple breton.

Notre camarade sera défendue grâce au soutien de Skoazell Vreizh. Si à l’heure actuelle le dossier paraît bien maigre, la peine pourrait s’annoncer très importantes à l'encontre de notre amie et camarade, notamment au niveau financier. C'est pour cela que la solidarité est très importante !

**Nous lançons d'ores et déjà un appel aux dons et à rassemblement devant le TGI de Lorient le mercredi 12 février 2020 à 13h pour soutenir notre camarade !**

Unité face à la répression !

Bevet Breizh Dieub ! Vive la Bretagne libre !

Kengred ! Solidarité !

Le collectif Dispac’h

Prosez war an eil tiez : Kengred gant ur stourmerez deus Dispac'h !

D'ar Yaou 19 a viz Gwengolo 2019 e oa bet galvet ha dalc'het dindan evez gant Jendar-ma-revr an Oriant ur c'hamaladez deus Dispac'h. Rebechet dezhi gant archerdi an Oriant tagoù a-enep d'an arvrokerez hag an eil tiez e Breizh.

Diboae ez eo bet diskouezet o souten d'ar c'hamaladez gant meur a aozadur breizhad hag etrevroadel.

Pep souten zo pouezus tre deomp pa vo ar prosez d'an 12 a viz c'hwevrer 2020 'ban Oriant. Mo peus c'hoant da ziskouez o souten e zomp laouenn da resevel mailoù war hor pajenn Facebook pe dre hor chomlerc'h dispachbzh@riseup.bzh, a-benn kondaoniñ ar fed ma vefe taget ur stourmerez deus Dispac'h met ivez diskouez ur c'hengred d'ar stourm evit dishualañ pobl Breizh.

Skoazell Vreizh a ro e sikour evit difenn hor c'hamaradez. Evit poent eo gwan ar walc'h an doser a-enep dezhi, met ar c'hastiz a c'helfe bezañ pouner evit hor mignonez ha kamaradez da baeañ. Hag evit se ivez ez eo pouezus ar c'hengred !

**Gervel a reomp d'en em vodañ dirak TGI an Oriant d'ar Merc'her 12 a viz C'hwevrer 2020 da 13e evit souten hor c'hamaradez !**

Bezomp unvan a-enep d'ar represioun !

Bevet Breizh Dieub ! Kengred !

Dispac'h