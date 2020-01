Nantes. La Maison du peuple a signé son bail

Mis a jour : le lundi 27 janvier 2020 à 00:19

Mot-clefs: gilets_jaunes

Lieux:



Après un départ très difficile et des mois de discussions et de négociations, nous avons enfin réussi à trouver un accord avec le propriétaire, le diocèse et les différents acteurs du secteur catholique. En effet, la Providence, gestionnaire du lieu que nous occupons, a accordé un bail précaire à l'association les Eaux Vives avec lequel nous avons signé un contrat mais aussi avec le Secours Catholique et Une Famille Un Toit, leur accordant certaines garanties de sécurité et apportant une reconnaissance officielle à la Maison du Peuple de Nantes.

Sur cette base nous avons décidé de travailler ensemble afin d'être plus efficace dans notre mission sociale.

Une permanence sociale avec des bénévoles des différentes associations et des membres de la Mdp se fera tous les mercredis à 18 heures afin d'aider les personnes de la maison, en difficulté, dans leur démarche .

Et nous réfléchissons à d'autres actions de ce type à mettre en place dans le futur.

Nous sommes heureux et fiers de ce dénouement qui récompense nos efforts de ces derniers mois et qui on l'espère sera aussi utile aux autres collectifs en lutte, à travers la France, comme source d'inspiration pour leur lutte locale.

Et maintenant, plus regonflé que jamais, nous allons pouvoir nous concentrer sur le futur de la Mdp en présentant publiquement notre "projetttttttt" (comme dirait notre cher président et dictateur Manu), aux futures candidates aux élections municipales de Nantes.

Ci-joint les photos du contrat.

On lâche rien aouh aouh aouh

https://www.facebook.com/MdPNantes/posts/474450556578566